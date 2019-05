Opnieuw drie doden op Mount Everest, dodental deze week stijgt naar zeven

Op de Mount Everest zijn opnieuw drie mensen om het leven gekomen. Daarmee zijn deze week al zeven doden gevallen op de hoogste berg ter wereld, zo is vrijdag meegedeeld door de overheid en door de organisatoren van bergexpedities.

“Twee Indiase alpinisten zijn gisteren (donderdag) op de Everest gestorven”, zegt Mira Acharya, woordvoerder van het departement Toerisme van Nepal. De organisatoren van expedities maken melding van een derde slachtoffer.

De 52-jarige Indiase alpinist Kalpana Das kwam donderdagnamiddag om het leven bij de afdaling van de berg. Het andere Indiase slachtoffer, de 27-jarige Nihal Bagwan, stierf eveneens op de terugweg. “Hij zat meer dan twaalf uur vast in een opstopping en raakte uitgeput. Sherpa’s hebben hem nog naar kamp 4 gebracht, maar hij heeft daar zijn laatste adem uitgeblazen”, zegt Keshav Paudel van Peak Promotion.

Aan de andere kant van de berg, de minder vaak gebruikte Tibetaanse route, stierf ook nog een 65-jarige Oostenrijkse bergbeklimmer.

Hoogseizoen

Het hoogseizoen voor alpinisten is momenteel volop aan de gang op de 8.848 meter hoge Everest. Het gevolg is dat in de buurt van de top, waar de zuurstof het schaarst is, opstoppingen ontstaan. Volgens waarnemers is minstens een deel van de sterfgevallen dan ook toe te schrijven aan de grote drukte op de berg.

Het aantal alpinisten op de Mount Everest is fors toegenomen sinds de beklimmingen in de jaren negentig geliberaliseerd werden door de Nepalese overheid. Daardoor zijn heel commerciële expedities opgestart. Voor dit voorjaar werden in Nepal 381 toelatingen uitgereikt, wat een record is.