“Meest gezochte” militantenleider gedood in Indisch Kasjmir

De ordediensten in het door India bestuurde deel van Kasjmir hebben militantenleider Zakir Musa gedood, die banden had met al-Qaida in de regio. Dat meldt het Indiase leger. Musa, door de Indiase autoriteiten omschreven als de “meestgezochte militant” werd donderdagavond doodgeschoten nadat soldaten hem in een huis hadden opgesloten in het district Pulwama.

De dood van Musa wordt door lokale media het “grootste succes” voor de veiligheidsdiensten genoemd sinds de dood van een andere leider, Burhan Wani, die populair was bij de jongeren in de onstabiele regio. De veiligheidsdiensten hebben in de afgelopen 18 dagen 16 militanten geëlimineerd, aldus televisiezender NDTV.

De 25-jarige Musa was sinds 2013 actief als militant. Hij behoorde eerst tot de groep Hizbul Mujahideen, alvorens over te stappen naar de aan al-Qaida gelinkte goed AGuH. Die groep roept op tot de oprichting van een kalifaat in Kasjmir en India. Musa had nauwe banden met Burhan Wani, wiens dood tot een periode van onrust heeft geleid in de regio waarin meer dan 100 burgers werden gedood.

De lokale administratie heeft vrijdag de sluiting van alle instellingen gevorderd en heeft de internetdiensten opgeschort om uitbraken van geweld te vermijden. Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over Kasjmir. Ze vochten al twee oorlogen uit over het betwiste gebied.