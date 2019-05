Al 9 kilometer file door gekantelde vrachtwagen met varkens op E40 ter hoogte van Brugge

Brugge - Op de E40 van Oostende richting Brussel stond er rond 11.15 uur negen kilometer file, van Jabbeke tot het op- en afrittencomplex van Brugge. Dat zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum die aanraadt de zone te vermijden. De oorzaak van de hinder is een gekantelde vrachtwagen met varkens.

De bestuurders in de file staan praktisch stil en verliezen een uur en een kwartier. Het verkeer moet ter hoogte van het ongeval aan het op- en afrittencomplex van Brugge de snelweg verlaten naar een zijrijbaan parallel naast de snelweg, en verderop de E40 weer op te rijden.

De vrachtwagen met varkens kantelde om 9.45 uur om een nog onduidelijke reden, een klap die al zeker enkele dieren niet overleefden. De dieren zitten nog allemaal in de vrachtwagen, en moeten nu onder begeleiding van dierenartsen overgeladen worden naar een andere vrachtwagen. Daarna volgt het rechttrekken en wegtakelen van de vrachtwagen.

Volgens Peter Brunyninckx is het momenteel onmogelijk om te zeggen hoe lang de afhandeling van het ongeval zal duren. “Weggebruikers vermijden de zone best, want op snelwegniveau is er geen omleiding mogelijk.”