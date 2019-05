In Play-off 2 mochten ze plots wel meedoen: aantal debutanten toont aan hoe ‘serieus’ clubs nacompetitie nemen

De Braziliaanse verdediger verdediger Thallyson mocht in 11 maanden bij STVV enkel meedoen in Play-off 2. Foto: Isosport

Ze mochten het hele seizoen geen minuut meedoen, maar in Play-off 2 mochten ze ineens wel het veld op. Maar liefst 17 spelers ‘debuteerden’ in de nacompetitie. Het contrast met Play-off 1, waar welgeteld nul spelers voor het eerst in actie kwamen, kan niet groter zijn.

“Sommige ploegen willen niet eens winnen”, zei Cercle-trainer José Jeunechamps vorige week boos over Play-off 2. Hij had niet eens ongelijk: sommigen lieten het wel heel hard lopen in de nacompetitie. Zulte Waregem-KV Kortrijk 0-5, Zulte Waregem-Cercle Brugge 6-2, Union-Waasland-Beveren 5-1, Waasland-Beveren-Zulte Waregem 0-5. Resultaten die je in de reguliere competitie amper ziet, tussen ploegen die toch van elkaars niveau zouden moeten zijn.

Dat een aantal clubs in enkele wedstrijden zo stevig door de ondergrens zakte, heeft ook te maken met het wegvallen van de gevolgen die verbonden zijn aan die ondergrens. Je kan namelijk niet degraderen in Play-off 2.

Vol voor Europees voetbal vs Play-off 2 als labo

Daardoor is er een groot verschil in hoe serieus de teams Play-off 2 nemen. Teams als Charleroi, KV Kortrijk of STVV gingen voluit voor Europees voetbal, maar minstens evenveel andere teams had daar merkelijk minder interesse in. En dan blijft er maar bitter weinig over om voor te spelen.

Voor hen waren de 10 matchen in Play-off 2 vooral eindeseizoenswedstrijden die dienden als labo om hier en daar nog wat spelers uit te testen. Draait dat slecht uit? Geen man overboord.

KV Kortrijk-doelman Joel Pereira mocht enkel meedoen in Play-off 2. Foto: Photo News

Beerschot Wilrijk liet maar liefst vijf jonkies hun allereerste speelminuten ooit maken voor de club in de nacompetitie. De Ratten eindigden laatste. In dezelfde groep liet Charleroi helemaal niemand debuteren. De Zebra’s traden met dezelfde spelers aan die ook al in de reguliere competitie tussen de lijnen stonden en eindigden als groepswinnaar.

17 debutanten tegenover 0 debutanten

Bij STVV zijn er de Nederlander Rai Vloet en de Braziliaan Thallyson. De ene was gekomen in de winter, de andere zit al van juni vorig jaar in Sint-Truiden. Ze mochten geen minuut meedoen in de reguliere competitie. Ze krijgen ook allebei geen contractverlenging. Wel op hun cv: speelminuten in Play-off 2. En Moeskroen, dat besloot ondanks het knappe einde in de reguliere competitie nog vier nieuwe jongens het veld in te sturen tijdens Play-off 2.

Bij KV Kortrijk, dat net zoals Charleroi zijn groep won, mocht doelman Joel Pereira de helft van de matchen in doel staan. Maar in de finale van afgelopen woensdag verdween de Zwitser gewoon weer naar de bank.

In totaal zijn er 17 jongens die op die manier hun eerste speelminuten gemaakt hebben voor hun club. Het contrast met Play-off 1 kan niet groter zijn. Daar is het aantal debutanten immers… nul.