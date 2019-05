Bedrijven die CO2-uitstoot verminderen, maken meer kans op overheidsopdracht

De Vlaamse regering experimenteert tot 2022 met een CO2-prestatieladder bij overheidsopdrachten. Concreet zullen bedrijven die hun CO2-uitstoot verminderen een grotere kans maken om overheidsopdrachten in de wacht te slepen. Dat meldt minister-president Geert Bourgeois.

Na transport zijn gebouwen de grootste bron van CO2 in Vlaanderen. De Vlaamse regering nam al tal van maatregelen om de CO2-uitstoot van gebouwen terug te dringen. Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil nu, samen met de Waalse regering trouwens, een stapje verder gaan met de invoering van een CO2-prestatieladder bij grote overheidsopdrachten.

Wat houdt die CO2-prestatieladder in? Het gaat om een systeem dat bedrijven aanmoedigt om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Bedrijven die een positieve score halen op die CO2-prestatieladder en dus meer inspanningen doen om hun CO2-uitstoot te verminderen, maken een grotere kans om een overheidsopdracht binnen te halen.

Minister-president Bourgeois: “De Vlaamse overheid heeft een grote hefboom in handen in de vorm van de vele overheidsopdrachten die we uitbesteden. Met deze CO2-prestatieladder nemen we nu een bijkomende maatregel om CO2-reducties in de bouwsector te stimuleren. We testen met een driejarige pilootfase de toepassing van de prestatieladder bij grote projecten en zullen nadien een beslissing nemen over de structurele implementatie”.