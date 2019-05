Geen vijf maar twaalf jaar cel voor Zonhovenaar die vader van ex-liefje doodstak

Zonhoven - Luciano W. (26) uit Zonhoven is vrijdag veroordeeld tot twaalf jaar cel voor de doodslag op Bart Loisen (46) uit Genk, de vader van zijn ex-vriendin. In tegenstelling tot de rechters in eerste aanleg vond het Antwerpse hof van beroep dat er van enige uitlokking door het slachtoffer geen sprake was. De beklaagde kreeg daardoor zeven jaar meer én werd ook onmiddellijk aangehouden op de zitting.

Luciano W. had een knipperlichtrelatie met de dochter van het slachtoffer, die in het voorjaar van 2015 definitief beëindigd werd. De beklaagde kon dat niet verkroppen en begon haar te intimideren en te bedreigen. Bart Loisen wilde dat Luciano W. zijn dochter met rust liet en had al dreigende sms’jes naar hem gestuurd.

In de nacht van 31 mei op 1 juni 2015 was het slachtoffer met twee vrienden op café geweest. Met 2,04 promille alcohol in het bloed besloot hij om Luciano W. een lesje te leren. Ze reden naar zijn ouderlijke woning in Zonhoven, waar Loisen meteen kabaal begon te maken. Hij riep dat de beklaagde naar buiten moest komen, zodat ze het konden uitvechten.

De moeder van Luciano deed de voordeur op slot om haar zoon in de woning te houden, maar hij klom langs een raam naar buiten en stormde met een mes op Loisen af. Het kwam tot een schermutseling, waarbij het slachtoffer twee messteken in de buik en liesstreek kreeg. De veertiger bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De rechters in Hasselt vonden dat Bart Loisen het steekincident had uitgelokt omdat hij in het midden van de nacht amok kwam maken. Luciano W. kreeg daarom vijf jaar cel. De beklaagde kon zich vinden in het vonnis en tekende geen beroep aan. De nabestaanden en het openbaar ministerie deden dat wel omdat ze vonden dat er van enige uitlokking door het slachtoffer geen sprake was. Het hof van beroep is hen daar nu in gevolgd.