Ex-spoorbaas Marc Descheemaecker (N-VA) loopt op sporen voor campagne

Voormalig NMBS-topman Marc Descheemaecker liet zich voor de verkiezingscampagne fotograferen terwijl hij op de treinsporen staat. “Schande”, klinkt het op sociale media. “Een voormalige spoorbaas zou toch beter moeten weten?”

Descheemaecker is lijstduwer voor N-VA op de Europese lijst, op de foto staat hij samen met een Oost-Vlaamse kandidate op de sporen.

De foto in kwestie. Foto: Facebook

Marc Descheemaecker schrikt van de ophef. “Dat was een ongebruikt stukje spoor”, zegt hij. “Het zou echt een slecht idee zijn om op actieve sporen te gaan staan. Zo dom ben ik echt niet. Het zijn sporen waar het onkruid soms een halve meter hoog staat, een erfenis uit het industriële verleden. Deze liggen in de Gentse haven, ook in de Antwerpse liggen er zo. Trouwkoppeltjes maken er soms foto’s, als symbool van de lange weg die ze samen gaan afleggen. Onze boodschap was net dat het jammer is dat die sporen ongebruikt zijn, want ze kunnen voor reizigersvervoer een oplossing zijn. We hadden het ook op een brug over de sporen kunnen doen, maar ik zag hier echt geen probleem in.”

Gevaarlijk en verboden

De kandidate die de foto postte op Facebook, haalde ze intussen weer offline. “Spoorlopen is gevaarlijk en verboden”, zegt Infrabel in een reactie. “Maar laat ons dit langs de positieve kant bekijken: dat de foto zo snel weer verwijderd is, wijst op het feit dat die persoon begrijpt dat het een slecht voorbeeld is. Onze campagnes hebben dus effect.”

Anders gaan we met z’n tweeën in het spoor staan, dan krijgen we zeker veel aandacht ??@nmbs @Infrabel_NL pic.twitter.com/PasH6eqgvY — Stationschef (@StationschefBMO) 23 mei 2019

