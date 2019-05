Efteling verwijdert “racistische” poppen, maar actiegroep blijft kritisch

Een attractie in de Efteling met Afrikaanse en Aziatische poppen, is aangepast. De poppen krijgen volgens het pretpark een uiterlijk dat beter past bij deze tijd, zo meldt de NOS.

De attractie draait rond het figuurtje Jokie die met zijn luchtballon rond de wereld reist. Ook Ketnet zond die reeks uit. Jokie landt onder meer in Afrika en Azië, maar de poppen die de Afrikanen en Aziaten uitbeelden waren erg stereotiep. Afrikanen hadden kroeshaar en een neusring, de Aziaten hadden wat langere, uitstekende voortanden. Dat is nu allemaal aangepast nadat er al enige tijd kritiek was op de “racistische” poppen.

De afgelopen maanden werd de attractie grondig gerenoveerd. Niet alleen het uiterlijk van de Aziatische en Afrikaanse poppen is aangepast. Tientallen andere karakters hebben ook een likje verf gekregen.

Kritiek houdt aan

Overigens is de attractie ‘Monsieur Cannibale’ waarbij de kinderen in een kookpot van een kannibaal kruipen om een dolle rondrit te beleven, nog niet aangepast. Ook tegen die attractie wordt al sinds 2016 gefulmineerd.

De Nederlandse actiegroep Stop Oppressive Stereotypes blijft dan ook kritisch. “Door te spreken van ‘een modern jasje’ en ‘het huidige tijdsbeeld’ doen ze het tegenovergestelde van wat nodig is. Ze blijven hun racistische misdaden ontkennen”, schrijft de actiegroep. Ze kondigden dan ook aan gewoon door te gaan met hun acties.