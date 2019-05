Everton haalt Deense international als tweede doelman

Everton heeft zich versterkt met de Deense doelman Jonas Lössl. De dertigjarige international komt na dit seizoen transfervrij over van het gedegradeerde Huddersfield, waar hij ploegmaat was van Laurent Depoitre en Isaac Mbenza, en ondertekende in Goodison Park een contract voor drie seizoenen.

Lössl kwam afgelopen seizoen 31 keer in actie voor Huddersfield Town in de Premier League, nadat de club hem vorige zomer definitief had overgenomen van het Duitse Mainz. Een seizoen eerder was hij al op uitleenbasis bij de Engelse club aan de slag. Voordien speelde hij in Frankrijk voor Guingamp en in eigen land voor Midtjylland.

Bij Everton zal hij vrede moeten nemen met een rol als reservedoelman na Jordan Pickford, de Engelse nummer een. Afgelopen seizoen was Maarten Stekelenburg diens doublure, maar de Nederlander is intussen 36 jaar en zijn contract loopt er medio 2020 af. (belga)