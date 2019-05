“Dwangbevel in naam der koning” is nieuwste vorm van oplichting

De creativiteit van oplichters kent geen grenzen: nu wordt zelfs de koning erbij gehaald. Oplichters doen zich voor als de belastingdienst en eisen “in naam der koning” de onmiddellijke betaling van 291,82 euro. Ze dreigen er zelfs mee de inboedel in beslag te nemen. “We worden vandaag overstelpt met gelijkaardige klachten”, klinkt het bij Test-Aankoop.

Bij consumentenorganisatie Test Aankoop zijn vandaag talrijke klachten binnengekomen van ongeruste consumenten. In een brief die ze ontvingen, maant de FOD Financiën belastingplichtigen via een vermeend dwangbevel aan om onmiddellijk enkele honderden euro’s te betalen. Doen ze dat niet, dan worden ze bedreigd met de inbeslagname van hun inboedel. “Door de brief te voorzien van een erg bedreigende titel en de tekst te doorspekken met zware juridische terminologie, hopen de oplichters mensen zo bang te maken dat ze meteen tot betaling overgaan”, zegt Simon November van Test-Aankoop. Met als ultieme dreigement: “Als u dit bedrag niet UITERLIJK MORGEN heeft betaald, dan zullen wij ons wenden tot de politie in uw district voor het maken van een spoedafspraak om beslag te komen leggen.”

De oplichters gaan zeer professioneel te werk: ze hebben zelfs een eigen website – ‘Beers & Partners, Incasso en gerechtsdeurwaarders’ – waarbij ze hun “eigen unieke tweedagenaanpak” aanprijzen: “In die twee dagen voert Beers & Partners de druk steeds meer op. Deze aanpak is niets anders dan een zeer succesvolle aanpak. 85% van de vorderingen betaalt binnen die tien dagen. De overige 15% incasseren wij via de gerechtelijke weg, totaal incasseren wij 100%!”

Test-Aankoop heeft de FOD Economie gevraagd om de nepsite van het zogezegde incassobureau offline te halen. “Ons advies is zonneklaar: ga niet in op de eisen die via deze brief zijn geformuleerd en antwoord gewoon niet.”