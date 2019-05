7.500 deelnemers voor laatste klimaatmars, Anuna blikt tevreden terug: “Wij konden het echt niet beter doen”

Na een voorjaar vol klimaatmarsen krijgt Anuna De Wever een tijdje rust. De mede-bezielster van Youth for Climate blikt tijdens de 20ste klimaatmars, die in het teken staat van de wereldwijde klimaatstaking, tevreden terug op het parcours dat ze met de klimaatspijbelaars heeft afgelegd. Op de twintigste en laatste klimaatmars in Brussel daagden vrijdag 7.500 deelnemers op.

“Ik ben ontroerd en supertrots op mijn generatie. Het is ongelooflijk wat zij maandenlang en week na week hebben gedaan door op straat te komen. Wij hebben onze job gedaan, de experten hebben hun job gedaan en nu is het aan de politici”, vindt Anuna De Wever.

“Wij hadden het niet beter kunnen doen, maar de strijd is nog altijd niet gestreden, want de ambitie ontbreekt nog. De acties werden nog niet genomen en nu moeten we de verantwoordelijkheid bij de politici leggen. Het zijn de jongeren die op straat altijd het woord voeren, terwijl de politici het barslecht doen en niet luisteren naar de experten en de ambitie. Klimaat is een topprioriteit”, zegt De Wever.

Als er na 26 mei geen verbetering merkbaar is in het Belgische klimaatbeleid mogen politici de jongeren opnieuw op straat verwachten, zo luidt de boodschap vrijdag. Samen met een expertenpanel boden ze de politici een waar klimaatactieplan aan waar ze meteen mee aan de slag kunnen.

“Mensen vragen me zo vaak: denk je echt dat er iets gaat veranderen? Er is geen alternatief en we moeten ervoor blijven vechten tot de meerderheid van de politici inziet hoe urgent het is”, stelt de zeventienjarige De Wever.

Als er echt niets verandert, kan ze binnen vijf jaar zelf proberen om verandering in gang te zetten vanuit de politiek “Ik denk niet dat ik ooit zelf in de partijpolitiek zal stappen maar ik ga ze wel altijd proberen te beïnvloeden en te helpen”, aldus Anuna.

Voor haar is een leven in de anonimiteit geen optie meer. Ze wil zich op internationaal vlak blijven inzetten om klimaatpacten af te sluiten. En ondertussen kan ze al terugblikken op heel wat mooie momenten en ontmoetingen. “Er waren zoveel mooie momenten. Maar geen enkele ontmoeting met een politici of beroemdheid kan deze mars overtreffen. Op straat komen met deze jeugd, met deze jonge idealisten die er volledig voor gaan, dat is het belangrijkste voor mij. En dan is dit misschien wel het mooiste moment”, besluit De Wever.

Laatste mars

Voor de twintigste en voorlopig laatste klimaatmars van Youth for Climate zijn vrijdag 7.500 betogers op straat gekomen in Brussel. Dat cijfer deelt de Brusselse politie mee. De mars staat in het teken van de tweede wereldwijde staking voor het klimaat, de Global Strike for Future.

Bij het vertrek op de Kunstberg werd al duidelijk dat er opnieuw heel wat enthousiasme was in de menigte jongeren. De betogers riepen verschillende slogans, zoals ‘On est plus chaud que le climat’, ‘hey hey, ho ho, fossil fuel has got to go’ en ‘waar is dat draagvlak? Hier is dat draagvlak!’.

De klimaatjongeren willen zich duidelijk blijven vastbijten in het thema klimaat. De vele borden met slogans die de stoet sieren, maken dat ook vrijdag weer duidelijk. Een bloemlezing van de creativiteit: ‘de wereld die moet nog een eeuwigheid mee’, ‘ga met de bus en ik geef u een kus’, ‘het klimaat verandert, waarom wij niet?’, ‘plant een bos of wij zijn de klos’ of ‘cool kids saving the hot earth’.

‘Make noise for Climate’-festival

De 7.500 deelnemers maken zich rond 16 uur klaar voor een feestelijke afsluiter, met het ‘Make Noise for Climate’-festival. Tijdens het afsluitende festival zijn er optredens van onder meer Absynthe Minded, Alice on the Roof, Tourist LeMC, Slongs en Jaune Toujours.

Vooraleer de muziek start, kwamen de boegbeelden van Youth for Climate, Kyra Gantois, Adélaïde Charlier en Anuna De Wever, het enthousiaste publiek nog toespreken. Anuna De Wever bedankte in de eerste plaats alle vrijwilligers, politiemensen en zelfs de politici die wel ambitie tonen. Maar ze beseft dat het einde nog niet in zicht is. De Wever sloot af met een quote van Winston Churchill: “This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.”