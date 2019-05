Vrouw bevalt in McDonald’s… en bestelt prompt een hamburger

Een Australische vrouw had afgelopen dinsdag wel een bijzonder opvallende manier om te bekomen van haar plotse bevalling op de parking van een McDonald’s-restaurant: ze bestelde prompt een hamburger.

De vrouw was met haar partner op weg naar een McDonald’s-restaurant in Croydon, nabij Melbourne, toen ze plots haar eerste weeën kreeg. De bevalling verliep ondanks de aparte locatie zonder problemen, maar na de geboorte van het kind vroeg de vrouw haar man om een hamburger te gaan halen. “Plots stond daar een man die gehaast een bestelling plaatste voor zijn vrouw. Hij zei dat ze net bevallen was op de parking”, aldus een werknemer. “We hebben hem zo snel mogelijk zijn eten en drinken gegeven.”

De haast was nergens voor nodig: de opgeroepen ambulance was pas ter plaatse toen de kersverse vader en moeder hun maal al hadden binnengespeeld...

