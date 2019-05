Schokkende beelden: Braziliaanse kinderen lopen defilé in winkelcentrum op zoek naar adoptieouders

Een Braziliaans adoptieagentschap staat in het oog van een storm, nadat het een defilé organiseerde in een winkelcentrum (!) waarop weeskinderen moesten paraderen in hun zoektocht naar adoptieouders.

De kinderen van 4 tot 17 jaar oud moesten afgelopen woensdag defileren in een winkelcentrum in het centraal-Braziliaanse Cuiba, terwijl potentiële ouders toekeken. Volgens een officieel communiqué van het lokale overheidsagentschap was de bedoeling van het evenement “de kinderen zichtbaarheid te geven”. “Op zo’n avond kunnen kandidaat-ouders de kinderen beter leren kennen, leert de publieke opinie iets bij over adoptie, en beleven de kinderen een speciale dag waarop ze gecoiffeerd, opgemaakt en uitgedost worden”, aldus voorzitter Tatiane de Barros Ramalho.

Het initiatief lokt bijzonder veel kritiek uit in Brazilië, waar het vergeleken wordt met een dierenveiling of een slavenmarkt. “Kinderen zijn geen producten”, klinkt het op sociale media. De Braziliaanse minister van Mensenrechten heeft het defilé ook veroordeeld.