Verkiezingen 2019: waar moet ik stemmen en tot hoe laat?

Op zondag 26 mei 2019 trekken alle meerderjarige Belgen naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Dit zijn nog enkele praktische zaken die handig zijn om te weten.

Waar moet ik stemmen?

Alle stemgerechtigden die in België verblijven, moeten stemmen in het aangegeven stembureau in de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn. Iedere gemeente heeft minstens één stembureau. Waar je moet gaan stemmen, vind je op je oproepingsbrief.

Vanaf wanneer en tot hoe laat kan ik stemmen?

Dat hangt ervan af je op papier stemt of elektronisch. De bureaus waar nog met potlood en papier wordt gestemd, openen om 8 uur en sluiten om 14 uur. Waar je met de computer stemt, zijn de bureaus twee uur langer open, tot 16 uur dus.

Hier zie je of er in jouw gemeente elektronisch of op papier wordt gestemd.

Wat moet ik meenemen naar het kiesbureau?

Jezelf, je stembrief en identiteitskaart.

Wat als ik mijn stembrief heb verloren?

Dan kun je altijd op het gemeente- of stadhuis terecht om een nieuwe te vragen. Dat is zelfs tot 12 uur op de dag van de verkiezingen het geval. Maar eigenlijk is de stembrief niet absoluut noodzakelijk. Indien je in het kiesbureau je identiteitskaart toont, is dat in principe voldoende. En wat als je identiteitskaart plots zoek is? Gewoon bij de gemeente een voorlopig bewijs van identiteit gaan halen.