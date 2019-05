Van valse porno naar de Mona Lisa: ‘deepfake’ veroorzaakt controverse

Russische techneuten van Samsung zijn erin geslaagd om met één stilstaand beeld een bewegende video te maken. Die technieken passen ze toe op kunst, waardoor Mona Lisa, Marilyn Monroe of Albert Einstein tot leven komen. Het lijkt wel alsof ze kunnen praten, lachen en zelfs knipogen. “Beangstigend”, klinkt het.

De techniek van de ‘deepfake’ is al langer bekend en haalde enkele jaren geleden al het nieuws toen er plots pornofilmpjes opdoken van bekende personen zoals Natalie Portman, Gal Gadot en Emma Watson. Ook Michelle Obama werd niet gespaard en speelde plots de hoofdrol in enkele dubieuze video’s.

De technologie - bekend onder de naam ‘deepfake’ - maakte toen nog gebruik van honderden stilstaande beelden. Nu hebben techneuten slechts één beeld nodig om video’s te maken met eender wie.

Beangstigend

“Beangstigend dat hackers valse video’s kunnen maken met één foto”, klinkt het. “De technologie kan makkelijk worden gebruikt in de duistere wereld van politieke propaganda.” Naast de pornografische video’s met beroemde actrices of personen in de hoofdrol, dook ook al een video op waarin voormalig president Barack Obama spreekt zoals Vladimir Poetin. En zelfs Donald Trump zong ooit een duet met de Russische president in een valse video.

Nu is dus het meesterwerk van Leonardo da Vinci aan de beurt. Al duikt La Gioconda (voorlopig) nog niet op in pornofilmpjes.

