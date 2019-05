Philippe Clement verlaat kampioen Genk voor Club Brugge

Philippe Clement verlaat kampioen Racing Genk en wordt volgend seizoen trainer van Club Brugge. Dat heeft blauw-zwart vrijdagmiddag bekendgemaakt.

“Eerst en vooral wil ik de hele KRC Genk-familie bedanken. Ik had er een fantastische periode met als summum het behalen van de titel”, aldus Clement in een eerste reactie. “Het was geen evidente beslissing om een keuze te maken tussen twee ploegen waarmee ik heel close ben.”

Voorzitter Bart Verhaeghe slaagde er dus samen met Vincent Mannaert in Clement te overtuigen van het Brugse project. Hij noemt Clement “een gedreven professional die bijzonder verstandig aan zijn carrière heeft gebouwd. Hij bezit alle eigenschappen van een toptrainer en heeft een groot hart voor Club Brugge.”

Meer duidelijkheid over de invulling van de technische staf is er nog niet, al voerde Club Brugge al gesprekken met Gert Verheyen voor de positie van assistent-trainer. Komende woensdag volgt er meer informatie op een persmoment.

Eerder al speler en assistent-coach bij Club Brugge

Clement was eerder al jaren aan de slag bij Club Brugge. Van 1999 tot 2009 als speler en vanaf 2012 ook als assistent-trainer. Hij leerde de kneepjes van het vak bij Michel Preud’homme, waarmee hij in 2016 met blauw-zwart de eerste titel in elf jaar meemaakte.

Daarna verliet Clement de club om zijn eigen weg als hoofdtrainer te gaan. In zijn eerste opdracht bij Waasland-Beveren gooide hij hoge ogen, waarna Genk hem naar Limburg haalde. In het eerste volledige seizoen in de Luminus Arena leidde Clement Genk meteen naar de titel.