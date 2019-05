Zus van slachtoffer seriemoordenaar net voor executie: “Ik hoop dat hij brandt in de hel”

Een Amerikaanse seriemoordenaar is geëxecuteerd in de staatsgevangenis in Florida. De 65-jarige Bobby Joe Long was ter dood veroordeeld voor de moord en verkrachting van tien vrouwen. “Ik hoop dat hij brandt in de hel”, zei de zus van een van de slachtoffers net voor de executie.

Bobby Joe Long (65) was een van de meest beruchte seriemoordenaars in de VS. In 1984 terroriseerde hij acht maanden lang de regio Tampa Bay, een periode waarin verschillende vrouwen gruwelijk vermoord teruggevonden werden. De meesten van hen waren gewurgd, bij anderen was de keel overgesneden en nog anderen waren doodgeknuppeld. Sommige vrouwen waren ook verkracht.

Lisa Noland. Foto: AP

De politie had geen spoor naar een mogelijke dader, tot Lisa Noland plots opdook. Het 17-jarige meisje zei dat Long haar net voor een kerk ontvoerd en verkracht had, waarna hij haar had laten gaan. De politie pakte de man op, waarna die meteen alles bekende. Hij werd veroordeeld tot 28 keer levenslang en voor de moord op de 22-jarige Michelle Simms kreeg hij de doodstraf.

Donderdag werd de executie voltrokken. Lisa Noland zat op de eerste rij, en ook Algalanda Douglas was aanwezig. De zus van een slachtoffer van de moordenaar had net daarvoor de pers toegesproken. “Hij is een koelbloedige ongevoelige moordenaar. Ik hoop dat zijn dood pijnlijk is en dat hij brandt in de hel.”