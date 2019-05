Grote bijenzwerm verhindert man om huis te verlaten

Een Duitse man heeft de hulp van de politie ingeroepen omdat hij zijn huis niet uit geraakte wegens een grote bijenzwerm in de voortuin. Nadat een imker erin slaagde om de insecten te vangen, kon de man alsnog zijn huis verlaten. Dat meldt de Duitse politie.

In Bergheim, een stad nabij Keulen, hadden bijen donderdag in nauwelijks 45 minuten tijd een nest zo groot als een autoband gemaakt. Dat deden de diertjes in de voortuin van een huis en de 43-jarige bewoner, die zijn zoontje moest ophalen, durfde zijn huis niet uit. Hij riep dan maar de hulp in van de politie.

De agenten kwamen ter plaatse, maakten een foto van de situatie en riepen op hun beurt de hulp in van een imker. Uiteindelijk kwam een imker ter plaatse en die slaagde er in om de zwerm bijen te vangen en te verplaatsen. De bewoner kon alsnog zijn zoontje in de kleuterschool ophalen, mits enige vertraging.