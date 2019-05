Waarom je op zondag 26 mei voor Nieuwsblad.be moet kiezen

Verkiezingsdag, dat is voor onze redactie een Feestdag met hoofdletter F. Je kan dan ook nergens beter terecht dan op Nieuwsblad.be om alles over de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen op de voet te volgen.

Voor je gaat stemmen…

… kan je maar beter weten wie jouw stem waard is. Onze politieke redactie fileerde het werk van alle parlementsleden, ministers en regeringen. Wie gebuisd is en wie met onderscheiding slaagde, lees je hier in ons Verkiezingsrapport.

Nog niet helemaal zeker van je standpunt? Achterhaal in onze Stemcheck met welke partij jij het meest overeenstemt op vlak van koopkracht, migratie en klimaat.

En wil je de mens kennen voor wie je stemt, dan kan je in onze politieke vriendenboekjes lezen wie die politici écht zijn (of beweren te zijn).

Nadat je hebt gestemd…

… wil je in de eerste plaats weten of jouw stem mee het verschil heeft gemaakt. En dat kan je nergens beter dan op Nieuwsblad.be. In onze interactieve verkiezingskaart komen alle resultaten netjes geordend live binnen. Eerst de voorlopige, uiteindelijk de definitieve. Je kan zoeken op je gemeente, maar evengoed snuisteren in de resultaten van het hele land.

Tegelijk kan je in onze live berichtgeving minuut per minuut volgen wat er overal aan het gebeuren is. De eerste reacties, je leest ze bij ons.

Maar ook de beste analyses. Onze politieke ploeg volgt elke partij en de kopstukken op de voet, en geeft live duiding. Liesbeth Van Impe legt je bovendien glashelder uit wie de échte winnaars en verliezers zijn, hoe de kaarten liggen, en wie er nu aan zet is.

Wil je meteen op de hoogte wil zijn van het belangrijkste nieuws? Download dan hier onze app.

Wie slim wil kiezen, kiest dus voor Nieuwsblad.be.