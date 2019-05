“Incident” in Sheffield: twee kinderen dood, vier anderen in het ziekenhuis

Bij een incident in het Britse Sheffield zijn twee tienerjongens om het leven gekomen. Vier andere kinderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Voorlopig is niet duidelijk wat er precies gebeurd is, meldt de BBC. Een man en een vrouw, allebei dertigers, werden opgepakt wegens verdenking van moord.

Zes kinderen die in dezelfde woning verbleven, werden vrijdag naar het ziekenhuis gebracht. Twee jongens, van dertien en veertien jaar, stierven kort erna aan hun verwondingen. De andere vier, waarvan de oudste elf jaar en de jongste zeven maanden is, worden nog altijd verzorgd. Zij zouden geen levensbedreigende verwondingen hebben opgelopen.

De politie zoekt nog altijd uit wat er precies gebeurd is: al de hele dag speurt een forensisch team naar bewijzen in de woning. Voorlopig is niet duidelijk wat dat al heeft opgeleverd. Er werden wel al twee verdachten - een man van 37 en een vrouw van 34 - opgepakt wegens verdenking van moord. Er zullen ook “zo snel mogelijk” autopsies worden uitgevoerd op de dodelijke slachtoffers, zo luidt het.

Politiechef Simon Palmer begrijpt dat de feiten paniek veroorzaken in de buurt. “Maar we kunnen iedereen verzekeren dat er geen risico is voor de gemeenschap”, aldus Palmer. “Om ons onderzoek zo goed mogelijk voort te kunnen zetten, zou ik aan iedereen willen vragen om op te passen met wat ze op sociale media posten en na te denken over de angst die zulke zaken kunnen veroorzaken.”

Aanvankelijk werd er gemeld dat er een incident was geweest in de naburige school en dat er schoten gehoord waren, maar de politie ontkent dat.