Gevangene sterft na 36 jaar in cel van vier vierkante meter

Thomas ‘Terrible Tommy’ Silverstein zat vanaf 1983 zijn straf uit in een cel van 1,8 op 2,1 meter. De man stierf in Colorado op 67-jarige leeftijd. Sinds 1977 leefde hij onophoudelijk in de gevangenis.

Silverstein maakte het voor het eerst te bont in 1971 met een gewapende overval. Hij was toen negentien. Na vier jaar kwam hij voorwaardelijk vrij, maar Terrible Tommy was zijn streken duidelijk nog niet verleerd. Kort daarop pleegde hij met zijn vader en neef nog drie gewapende overvallen, waarvoor hij een celstraf van vijftien jaar kreeg.

In de gevangenis van Kansas kwam hij in contact met de Aryan Brotherhood, een blanke, racistische bende met al veel gevangenismoorden op hun kerfstok. Niet veel later stond hij terecht voor het doden van een celgenoot, vermoedelijk omdat die weigerde mee te werken in het verhandelen van heroïne. Uiteindelijk schorste de rechtbank de veroordeling wegens valse getuigenissen van informanten.

Silverstein werd wel overgeplaatst naar een ‘maximum-security’ cel in Marion (Illinois). Maar dat leek hem niet tegen te houden: hij stak er nog twee gevangenen – van een Afro-Amerikaanse gevangenisbende – en een cipier neer, met de dood tot gevolg. Intussen had hij twee keer een levenslange gevangenisstraf aan zijn been.

Isoleercel

De maat was hierbij vol. Zowel voor zijn eigen veiligheid – intussen had hij veel vijanden gemaakt door zijn banden met de Aryan Brotherhood – als voor de bescherming van andere gedetineerden, werd Silverstein in een piepkleine cel (van 6 bij 7 voet) gedumpt in Atlanta. De felle verlichting stond er 24 op 24 aan, en camera’s hielden hem constant in de gaten.

In een brief naar een vriend schreef Silverstein hoe ‘het bijna menselijker is om iemand meteen te doden dan die met opzet leven te begraven’, meldt CNN.

Momenteel leven er in de Verenigde Staten zo’n ‘80.000 gevangenen in een dergelijke ‘solitary confinement’’, vertelt Craig Haney van de Universiteit van Calofornië aan CNN. De straf was populair in de negentiende eeuw maar bouwde sindsdien af omdat het ‘meer slecht dan goed deed’, aldus Haney in CNN.

Terrible Tommy bracht in totaal 36 jaar door in een ‘isoleercel’, waarvan de laatste veertien jaar in de ‘Supermax’ gevangenis in Colorado, een van de meest beveiligde gevangenissen van de VS. Silverstein zou theoretisch gezien vrijgekomen zijn in 2095.