Bende Oost-Europese autodieven maakte meer dan 1.000 slachtoffers in ons land

Twee weken na de grootscheepse razzia in het zigeunermilieu, zijn volgens het federaal parket 42 mensen in verdenking gesteld. 33 verdachten zitten in de cel. De bende autodieven zou in totaal meer dan 1.000 slachtoffers hebben gemaakt in ons land. Gestolen auto’s werden onmiddellijk over de grens gebracht.

Meer dan 1.200 politiemensen hebben op 7 mei op zo’n 250 plaatsen huiszoekingen gehouden. Vooral in het Brusselse en in de regio rond Charleroi. Het was daarmee de grootste politieactie van de afgelopen twintig jaar in ons land.

Bij de diverse huiszoekingen, zo zegt het federaal parket nu, werden 91 caravans in beslag genomen. Ook zijn ongeveer 150 voertuigen (waaronder luxemerken als Ferrari, Porsche, Bentley,...) aangetroffen. Net als een takelwagen die mogelijk bij verschillende feiten gebruikt werd.

Daarnaast werden meer dan 30 wapens ontdekt, waaronder handvuurwapens en oorlogswapens (type M16). Op alle wapens is beslag gelegd. Net als op tientallen luxehorloges.

“Er is bovendien ongeveer 1,5 miljoen euro gevonden in kluizen, op bankrekeningen of verborgen in de ventilatiebuizen van de caravans”, zegt het parket.

In totaal werd ook beslag gelegd op 34 gebouwen waarvan vermoed wordt dat ze met misdaadgeld gefinancierd zijn.

Valse overschrijvingen

De bende, die vooral bestond uit Roma-zigeuners uit Oost-Europa, ging telkens op dezelfde manier te werk. De daders klopten aan bij mensen die hun – vaak dure – auto te koop aanboden, en beweerden dat ze geïnteresseerd waren. Over de verkoopprijs werd niet gediscussieerd, vaak gingen ze meteen akkoord. Ze betaalden de wagen met een app op hun smartphone, of toonden een vervalst overschrijvingsbewijs. Pas na enkele dagen ontdekten de gedupeerden dat ze bedrogen waren en dat het geld nooit op hun bankrekening was gestort. De verkopers waren dan al lang verdwenen, en de auto was naar het buitenland verscheept.

Hulp van agenten

Naast de leden van de bende zijn ook verschillende mensen opgepakt die hulp boden. Tegen betaling of in ruil voor geschenken. Het gaat onder anderen om een notaris, drie politieagenten, garagisten of carwash-uitbaters, een verzekeringsmakelaar, personen die alarmsystemen of gps-trackers van wagens uitschakelden, een wapenleverancier en een medewerker van de inschrijvingsdienst DIV. Wellicht volgen er nog meer arrestaties, want het onderzoek tegen de internationale bende is nog niet afgelopen.

“De verschillende aanklachten in het dossier luiden: corruptie, witwassen, schending van het beroepsgeheim, heling, inbreuk op de wapenwet, diefstal, oplichting, onrechtmatige raadpleging van databanken en deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie”, zegt het parket. Feiten waarvoor de verdachten zich later voor de correctionele rechtbank zullen moeten verantwoorden.

In dit dossier was het geenszins de bedoeling om een gemeenschap te viseren, benadrukken politie en gerecht, enkel om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

“De families van de verdachten die werden verhoord of aangehouden, kregen hulp aangeboden van justitie, maar de meesten van hen gingen hier niet op in.”