Auf Wiedersehen, Arjen Robben: Man van Glas neemt na tien jaar afscheid van Bayern München (met twintigste trofee?)

De prijzenkast staat vol, het lichaam is op, de naam is gemaakt. Na tien jaar kan Arjen Robben (35) zeggen dat het mooi geweest is bij Bayern München. Nog één keertje wil hij knallen, morgenavond in de bekerfinale tegen RB Leipzig, alvorens hij elders nog een jaartje aan zijn carrière breit. Auf Wiedersehen aan de man die in 2013 de Champions League naar Beieren bracht.