Sterren van over heel de wereld doffen zichzelf op voor het amfAR-festival

Tijdens het filmfestival in Cannes halen sterren alles uit de kast voor het amfAR-festival. Dit wereldbekende event strijdt al jaren tegen AIDS. Ieder jaar organiseert voorzitter William Roedy het meest prestigieuze feest voor dit goed doel: “We mogen niet zelfgenoegzaam worden. We moeten blijven vechten.”

Jaarlijks dalen sterren en beroemdheden van over heel de wereld af voor dit spektakel. AmfAR staat er om bekend om heel exclusief te zijn in alles wat het event met zich meebrengt. Tijdens het festival worden er exclusieve kunstveilingen en modeshows gehouden om geld in het laatje te brengen. Zo bracht het tot hiertoe al 200 miljoen euro op dat rechtstreeks naar het goede doel gaat. “Hoe optimistisch we ook zijn, deze ziekte is nog geen verleden tijd.”