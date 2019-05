Minstens acht gewonden bij explosie in Lyon: parket gaat uit van bompakket

De explosie zou hebben plaatsgevonden voor een winkel van Brioche Dorée in de rue Victor-Hugo in Lyon. Foto: google street view

Bij een explosie in een voetgangerszone in de zuidoost-Franse Lyon zijn zeker acht mensen (licht)gewond geraakt, zo meldt de plaatselijke prefectuur. De ontploffing vond plaats rond 17.30 uur in het centrum van de stad.

De explosie in de rue Victor-Hugo, voor een vestiging van Brioche Dorée, zou veroorzaakt zijn door een bompakket, zo meldt het parket. Het pakket was volgens Franse media gevuld met spijkers, schroeven en bouten. Nieuwswebsite Le Progrès kon al met een getuige spreken. “Ik woon boven Brioche Dorée. Plots hoorde ik een luide knal. Toen ik naar buiten keek, zag ik meerdere gewonden die hun toevlucht zochten in de apotheek. De straat lag vol schroeven.”

Onder de acht gewonden ook een meisje van acht jaar, aldus Le Progrès.

De omgeving is door de politie afgesloten. Iedereen die in de buurt woont, is geëvacueerd.

[Explosion à #Lyon]



Premier bilan : 8 blessés légers.

Le Préfet de région et le Procureur de la République sont sur site. pic.twitter.com/nWiqKPYTBu — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 mei 2019