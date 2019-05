Beer die in het wild werd vrijgelaten, is “abnormaal roofzuchtig” in Catalonië

Een beer die in 2016 in Catalonië werd vrijgelaten zorgt voor problemen in de Spaanse en Franse Pyreneeën. Het dier zou een “abnormaal roofzuchtig gedrag” vertonen, vooral tegen paarden. Volgens de lokale autoriteiten zou de beer daardoor weggehaald kunnen worden.

De bruine beer Goiat, naar schatting dertien à veertien jaar, is afkomstig uit Slovenië en sinds 2016 in de Noord-Spaanse regio vrijgelaten.

“Hij vertoont een abnormaal roofzuchtig gedrag, en valt dieren aan die normaal niet door beren aangevallen worden, zoals paarden en veulens, zelfs in de buurt van huizen en dorpen”, zegt de woordvoerder van het Catalaanse regionale ministerie van Milieu.

“De optie om het dier uit het natuurgebied van de Pyreneeën te halen, ligt sinds vorig jaar op tafel”, gaat de woordvoerder verder.

Sinds Goiat in winterslaap is, wordt het dier verdacht van minstens drie aanvallen in Val d’Aran, waar hij opgemerkt werd door zijn gps-halsband. In april heeft hij volgens de Catalaanse autoriteiten een veulen opgepeuzeld en vervolgens een schaap en een lammetje.

In de Hoge Pyreneeën in Frankrijk zijn donderdag drie aanvallen in verband gebracht met Goiat. Volgens de lokale pers werden acht schapen, een ram, een varken en een merrie aangevallen.