320.000 deelnemers aan Duitse klimaatprotesten

Aan de wereldwijde “klimaatprotesten” hebben vrijdag alleen al in Duitsland 320.000 mensen deelgenomen volgens de organisatoren. “Dit is onze grootste actie tot nu toe”, meldde het netwerk Fridays for Future vrijdagmiddag op Twitter. Nu komt het er volgens het netwerk op aan bij de Europese verkiezingen een stem uit te brengen met de blik op het klimaat.

Op de wereldwijde “klimaatprotestdag” werd vrijdag in meer dan 120 landen voor een betere bescherming van het klimaat betoogd, aldus Fridays for Future. Talloze jongeren bleven daarvoor weg van school. Over de hele wereld waren volgens het netwerk betogingen gepland op bijna 1.800 plaatsen, waarvan minstens 218 in Duitsland.