Dimitri De Condé over trainersjacht bij Racing Genk: "We hebben een shortlist met 3 namen"

Racing Genk moet op zoek naar een nieuwe trainer na het vertrek van Philippe Clement naar Club Brugge. Een opdracht voor Dimitri De Condé. De technisch directeur was vrijdagmiddag in Brussel aan het onderhandelen met een makelaar. Of dat voor een speler of een trainer was, weten we niet. De Condé reageerde in de vooravond telefonisch op het vertrek van Clement.