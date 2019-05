Zes Belgische ISIS-vrouwen zijn via mensensmokkelaars ontsnapt uit Syrisch kamp

Zes vrouwen van Belgische ISIS-strijders zijn recent uit het Koerdische kamp Al Hol ontsnapt via mensensmokkelaars. Dat zegt Heidi De Pauw van Child Focus. Professor Gerrit Loots, die de situatie in de kampen van nabij opvolgt, bevestigt dat een aantal Belgische ISIS-vrouwen het kamp heeft verlaten. Dat schrijft Apache vrijdagavond op zijn website.

Volgens Apache is het niet duidelijk waar de vrouwen heen trekken en of ze op weg zijn naar België. In 2017 besloot de Belgische regering om vrouwen van ISIS-strijders niet actief te repatriëren naar België. Experts waarschuwden toen al dat de regering daarmee de deur voor illegale terugkeer openzette.

De vrouwen zijn volgens Apache recent uit het Koerdische kamp Al Hol via mensensmokkelaars ontsnapt. Het is ook niet duidelijk of ze zich op Irakees dan wel Syrisch grondgebied bevinden. “De betrokken Belgische instanties zijn op de hoogte van de situatie”, zegt Heidi De Pauw.

Professor Gerrit Loots heeft via zijn contacten in het kamp vernomen dat de laatste dagen Europese vrouwen zijn vertrokken. “Mijn bronnen hadden het ook over Belgische vrouwen.” Hij benadrukt dat het “ontsnappingsthema” via mensensmokkelaars een thema is dat erg leeft in Al Hol: “Veel mensen hebben de hoop opgegeven om op legale wijze terug te keren. Enkele Europese landen, waaronder België, kozen ervoor om hun Syriëstrijders en hun vrouwen niet terug te nemen noch zelf te berechten.”

Het kabinet van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) reageerde nog niet op de vraag of de overheid weet heeft van de situatie.