Red Flames sluiten trainingsstage af met zege in Griekenland

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg heeft vrijdag zijn stage in Griekenland afgesloten met een 1-2 zege in een oefeninterland tegen het gastland.

In hun laatste uitwedstrijd van het seizoen zaten de Flames in Pylos al bij de rust op rozen met een 0-2 voorsprong. Ella Van Kerkhoven had het team van bondscoach Ives Serneels al na 7 minuten op een 0-1 voorsprong gezet, vlak voor de pauze verdubbelde Gouden Schoen Tessa Wullaert (43.) de score. De aansluitingstreffer van Si Lira acht minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kwam te laat. Voor Aline Zeler was de stage in Griekenland het laatste wapenfeit als voetbalster. Ze stopt ook bij haar club PSV, waar ze volgend seizoen de beloften zal trainen.

Zaterdag 1 juni wordt er in Leuven nog een oefeninterland tegen WK-deelnemer Thailand afgewerkt, nadien is het seizoen afgelopen voor de Flames, die zich niet voor het WK in Frankrijk konden plaatsen. De EK-kwalificaties gaan begin september van start met een thuiswedstrijd tegen Kroatië.