Heeft Manchester United opvolger van Romelu Lukaku al in het vizier? “Bod van 40 miljoen”

Blijft Romelu Lukaku bij Manchester United of niet? Het is een van de grotere vragen deze zomer tijdens de transfermarkt. Als we de laatste geruchten mogen geloven, azen de Red Devils al op zijn potentiële opvolger: Moussa Dembélé.

Het was een teleurstellend seizoen voor Manchester United, dat voor het tweede jaar op rij geen prijs kon pakken. Het wordt ongetwijfeld een drukke zomer op Old Trafford. Lukaku kreeg enkele weken geleden van manager Ole Gunnar Solskjaer te horen dat hij hem aan boord wil houden. United betaalde destijds 85 miljoen voor de spits en zal hem niet zomaar laten gaan.

Toch draait de geruchtenmolen over ‘Big Rom’ op volle toeren. La Gazzetta dello Sport berichtte opnieuw dat hij een target van Inter is en dat is ook logisch. Conte is immers fan van de 26-jarige Rode Duivel en probeerde hem al tweemaal ­(tevergeefs) binnen te halen: in 2013 als trainer van Juventus en in 2017 als trainer van Chelsea. Van Lukaku zelf weten we dan weer dat hij ooit in de Serie A wil spelen. Niet voor niks ging hij eind vorig jaar in zee met de Italiaanse manager Federico Pastorello. Die is goed thuis bij Inter, waar hij al drie topspelers heeft lopen, én werkt samen met Conte: zaken die een transfer naar de Milanese club kunnen vergemakkelijken.

40 miljoen

Vrijdag komt de Franse journalist van Goal Benjamin Quarez met het nieuws op de proppen dat Man United een bod van 40 miljoen zou uitgebracht hebben op Moussa Dembélé. De 22-jarige spits van Lyon scoorde dit seizoen 23 keer, waarvan 15 keer in de Ligue 1.

Moussa Dembélé is still just 22 and since the start of the 2015/16 season, has 98 goals, 36 assists, in 150 starts for club(s) and France youth internationals. Averaged a goal or assist every 108 minutes for Lyon this season. (multiple outlets now reporting #MUFC interest) https://t.co/lLernf5N1v — Colin Millar (@Millar_Colin) 24 mei 2019

Dembélé kwam afgelopen zomer voor 22 miljoen over van Celtic Glasgow en speelde daarvoor voor de jeugd van Fulham en PSG. Zijn komst kan het einde van Lukaku in Manchester betekenen want Dembélé is een zuivere spits. Tenzij Solskjaer, zoals op het einde van dit seizoen, Lukaku meer wil uitspelen op de flank. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk.