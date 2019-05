Voorzitter Voka Limburg onder elektronisch toezicht in onderzoek naar dieselfraude

Het Limburgse gerecht heeft de voorzitter van Voka Limburg aangehouden onder elektronisch toezicht wegens zijn mogelijke betrokkenheid bij een miljoenenfraude met ontkleurde diesel.

De Limburgse onderzoeksrechter besliste Francis Wanten (56) aan te houden onder elektronisch toezicht, wat betekent dat hij een enkelband krijgt en onder feitelijk huisarrest wordt geplaatst.

Wanten, de grote man achter brandstoffengroothandel Comfort Energy, werd donderdag al gearresteerd. De zaak kadert in een grootschalig onderzoek van het Limburgse gerecht, waarbij het woensdag en donderdag een criminele organisatie oprolde die zich met dieselfraude bezighield. Wanten - zijn bedrijf Comfort Energy is marktleider op de stookoliemarkt - wordt ervan verdacht grote hoeveelheden brandstoffen te hebben geleverd aan de woensdag opgerolde bende.

Speurders van de federale gerechtelijke politie Limburg en opsporingsambtenaren van Douane en Accijnzen vielen toen op 23 locaties binnen. De politiemensen namen vrachtwagens, auto’s en bezwarende documenten in beslag. Ze verzegelden ook een aantal tankstations. 14 verdachten werden gearresteerd.

De grootschalige accijnsfraude draait om het ontkleuren van mazout. De financiële winst voor de organisatie bestaat uit het prijsverschil tussen rode mazout en diesel aan de pomp. De fraude is op jaarbasis geschat op vele tientallen miljoenen euro’s.

Bij de gerechtelijke actie zijn twee actieve ontkleuringsinstallaties aangetroffen, eentje in Gosselies en een in Balen. Twee broers uit Genk zouden alweer de spilfiguren zijn. Ze werden recent nog maar veroordeeld voor gelijkaardige praktijken waarbij ze een boete van maar liefst 103 miljoen euro kregen opgelegd.

Francis Wanten is een naam als een klok in de Vlaamse zakenwereld. Als voorzitter van de Limburgse afdeling van de ondernemersorganisatie Voka heeft hij een zeer uitgebreid zakelijk netwerk. Dat leverde hem in 2014 de Ondernemersprijs Herman Dessers op. De krant Het Belang van Limburg beschouwt hem als één van de Machtigste Limburgers. Zijn vermogen wordt door de website De Rijkste Belgen op meer dan 80 miljoen euro geschat.

Zijn advocaat Pieter Helsen beklemtoont aan Het Belang van Limburg dat Wanten “zijn volledige medewerking verleent aan het onderzoek.”