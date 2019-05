Dutten, naar het kerkhof en tegen de muren oplopen: zo brengen onze toppolitici hun verkiezingszondag door

Ze gaan uitslapen, joggen, gitaar spelen, ravotten met de kinderen, naar het kerkhof of langgerekt in de zetel liggen. Of een combinatie daarvan. De partijkopstukken kijken uit naar de verkiezingsdag als een kalkoen naar Kerstmis. De muren oplopen, kalm proberen te blijven en nagelbijten. En toch: “Het is de enige dag in de legislatuur dat we even niets om handen hebben. Dat voelt vreemd.”