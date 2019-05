Gratis transfer nodig? Deze bekende namen zijn deze zomer einde contract

De transfermarkt nadert snel. Wie een topper in huis wil halen, moet meestal heel wat miljoenen op tafel leggen. Maar er is ook een andere manier: een speler met een aflopend contract in huis halen. Voor een lagere prijs in de winter of gratis komende zomer.

Elk jaar zijn er wel een aantal spelers die weigeren om hun contract te verlengen bij hun huidige club. De reden? Dan zijn ze vrij om voor eender welke nieuwe club te tekenen in de zomer, zonder dat er onderhandeld moet worden over een transfersom. Wat dan ook het aangeboden loon al eens ten goede kan komen.

Denk maar aan Emre Can, die Liverpool inruilde voor Juventus. Of Leon Goretzka van Schalke 04 naar Bayern München. Of Bernard van Shakthar naar Everton. Of Vincent Kompany, die Man City als vrije speler verlaat voor Anderlecht.

Ook dit seizoen zijn er een aantal toppers die een aflopend contract hebben en die mogen in januari al een contract onderhandelen met geïnteresseerde clubs.

Een overzicht (speler, club, marktwaarde):

Adrien Rabiot (PSG) - 35 miljoen euro

Ander Herrera (Man United) - 28 miljoen

Yacine Brahimi (FC Porto) - 26 miljoen

Juan Mata (Man United) - 25 miljoen

Hector Herrera (FC Porto) - 20 miljoen

Mario Balotelli (Nice) - 20 miljoen

Danny Welbeck (Arsenal) - 15 miljoen

Daniel Sturridge (Liverpool) - 15 miljoen

James Milner (Liverpool) - 15 miljoen

Nacho Monreal (Arsenal) - 10 miljoen

Max Kruse (Bremen) - 10 miljoen

Gary Cahill (Chelsea) - 10 miljoen

Alberto Moreno (Liverpool) - 9 miljoen

Andy Carroll (West Ham) - 8 miljoen

Antonio Valencia (Man United) - 7 miljoen

Samir Nasri (West Ham) - 6 miljoen

Hatem Ben Arfa (Rennes) - 6 miljoen

Lazar Markovic (Liverpool) - 5 miljoen

Shinji Okazaki (Leicester) - 5 miljoen

Arjen Robben (Bayern) - 5 miljoen

Laurent Depoitre (Huddersfield) - 4 miljoen

Thomas Vermaelen (Barcelona) - 3 miljoen

Guillaume Gillet (Lens) - 0,8 miljoen

Andy Kawaya (Leonesa) - 0,25 miljoen