In Zeebrugge zijn de eerste Nieuw-Zeelandse kiwi's van het seizoen aangekomen. Met in hun kielzog enkele speciale gasten: de Maorische kwekers van het groene goud. “Indrukwekkend hoe men hier met ons fruit omgaat.”

Ongeveer anderhalf miljard kiwi’s worden het komende halfjaar vanuit Nieuw-Zeeland per schip tot in Zeebrugge aangevoerd. Voor Belgian New Fruit Wharf ging het seizoen deze week van start met een ...