Donald Trump: “Theresa May nam ontslag in het belang van haar land”

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij te doen heeft met de ontslagnemende Britse premier Theresa May, die hij beschreef als een “heel sterke” persoon die hard werkte.

“Het is ten bate van haar land”, zei Trump buiten aan het Witte Huis, nadat May haar ontslag had aangekondigd omdat ze de Brexit niet tot stand had kunnen brengen. “Ik mag haar erg graag. Trouwens, ik zie haar over twee weken”, voegde de president eraan toe in een verwijzing naar zijn komende bezoek aan Groot-Brittannië.