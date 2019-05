Je jeansbroek is eigenlijk tientallen euro’s te goedkoop: “Onze kleerkast hangt vol met bloed, zweet en tranen”

Waterverbruik, onbetaalde overuren, milieuschade, … Als écht alle kosten voor de productie van jeans in rekening zouden worden gebracht , dan zou een jeansbroek 33 euro meer moeten kosten. Dat blijkt uit een doorlichting van de hele productieketen door het Impact Institute.

“Behalve met kleding hangt onze kleerkast ook vol met bloed, zweet en tranen”, zegt Anne Van Dijk, hoofd milieu- en sociale risico’s bij ABN Amro. De Nederlandse bank gaf onderzoekers van het Impact Institute de opdracht om de hele productieketen van een jeansbroek tegen het licht te houden: van de katoenplantages en de weverijen in India via de confectieateliers in Bangladesh tot en met het transport naar de Europese afzetmarkten.

Op basis van die doorlichting berekenden de onderzoekers de zogeheten ‘true price gap’, zeg maar het verschil tussen de inkoopprijs die de modehandelaars en winkelketens betalen en de reële totale productiekosten, inclusief milieukosten en de impact op de (lokale) samenleving.

Die echte kosten, zoals watervervuiling, waterverbruik en bedenkelijke arbeidspraktijken (zoals kinderarbeid of onbetaalde overuren), worden nu niet verrekend in de winkelprijs. Indien wel, dan zou een jeansbroek 33 euro méér kosten. Een derde daarvan zijn milieukosten zoals waterschaarste en vervuiling, twee derden zijn toe te schrijven aan sociale aspecten zoals gedwongen arbeid, kinderarbeid en onderbetaling. Ter info: de meeste consumentenprijzen voor jeansbroeken liggen tussen de 14 en de 200 euro.

En de klant?

Blijft de vraag of de consument bereid is om meer te betalen voor een ‘eerlijke’ jeansbroek. Uit een kleine steekproef die de bank liet uitvoeren bij 305 consumenten blijkt dat mee te vallen: 46,6 procent is daartoe bereid, 32,1 procent ziet dat niet zitten, de resterende 21,3 procent weet het niet.

Bij de Fair Wear Foundation zijn ze er alvast van overtuigd dat betere arbeidsomstandigheden en zorg voor het milieu niet vanzelf zullen ontstaan: “Ze zullen grotendeels moeten worden gefinancierd uit hogere prijzen die de merken voor hun producten moeten betalen. Uiteindelijk leidt dat onvermijdelijk tot hogere prijzen voor de consument. Het is belangrijk dat deze boodschap begint in te dalen en in de praktijk wordt gebracht.”