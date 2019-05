Bende Roma-kinderen teistert Gent: meerdere meldingen van afpersing, diefstal, aanranding...

De bende was onder meer actief in en rond het Keizerpark in Gent.

Gent - Afpersing, diefstal met geweld, aanranding, … Een kleine bende Roma-kinderen tussen negen en zestien jaar heeft zich de afgelopen maanden in Gent schuldig gemaakt aan zeer zware feiten. Het parket verwijt de ouders dat ze te weinig meewerken.

Met z’n tienen zijn ze. De bende Roma-kinderen die al enkele maanden in wisselende samenstelling zeer zware feiten pleegt in het centrum van Gent. De politie kreeg al meerdere meldingen van afpersing, aanranding en diefstal met geweld. De jongste daders zijn amper negen jaar, de oudste zestien. Allemaal geboren in een van vijf bij het gerecht goed gekende families.

Lik-op-stukbeleid

Het Oost-Vlaamse parket afdeling Gent weet wie de jongeren zijn en woordvoerster An Schoonjans bevestigt dat ze allemaal al een heel traject hebben doorlopen. “Maar omdat ze van geen ophouden weten, voeren we nu een lik-op-stukbeleid.” Dat wil zeggen dat de kinderen bij elk nieuw feit worden gearresteerd, verhoord en voor de jeugdrechter ten gronde verschijnen.

De jeugdrechter kan de jongsten een berisping geven of onder toezicht plaatsen. De kinderen ouder dan veertien jaar kunnen in een gesloten instelling worden geplaatst en, bij extreem zware feiten, kunnen de zestienjarigen uit handen worden gegeven en als een volwassene worden berecht. “Maar bijvoorbeeld voor de veertienjarigen stelt zich het probleem dat er niet altijd plaats is in de instellingen. Daardoor belanden ze weer op straat en lijkt het alsof het parket niets doet. Een ander probleem is dat wanneer ze op internaat moeten voor meer structuur, de kinderen na het weekend, wanneer ze naar huis mogen, niet meer terugkeren”, zegt Schoonjans.

“Weinig medewerking ouders”

Het parket roeit volgens Schoonjans met de riemen die het heeft. Tegelijk verwijst ze ook naar de ouders van de kinderen. “We putten alle wettelijke mogelijkheden uit en merken tegelijk dat we zeer weinig medewerking krijgen van de ouders”, zegt Schoonjans.

Het is niet voor het eerst dat er in Gent problemen zijn met zeer jonge criminelen. In 2016 investeerde de Stad Gent nog 400.000 euro in een groep van 50 Slowaakse probleemjongeren uit de Brugse Poort en Sluizeken, ook Roma. Toen waren de jongsten zelfs maar acht jaar. Toenmalig burgemeester Daniël Termont zei toen dat hij geen verloren generatie wilde. Een jaar later zaten “al die gasten” volgens Termont op school.