Het (nog) onbekende toptalent: de “Portugese Mbappé” die volgens sommigen “beter” was dan Cristiano Ronaldo in Lissabon

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Rafael Leao, de 19-jarige spits van Lille.

Momenteel is in Polen het WK voor spelers onder 20 jaar aan de gang. Portugal is daarbij een van de topfavorieten met een waanzinnig getalenteerde selectie. Denk maar aan Diogo Dalot van Manchester United, Benfica-talenten Florentino, Jota en Gedson Fernandes, en Trincao van Braga.

Maar dé man die de Portugezen wel eens naar de wereldtitel kan schieten, is Rafael Leao. De 19-jarige spits/linksbuiten maakte dit seizoen furore in zijn eerste seizoen bij Lille. Leao scoorde acht keer in 26 optredens voor de Franse nummer twee en zou op amper 19-jarige leeftijd al 12 miljoen euro waard zijn. Niet gek voor een speler die transfervrij overkwam van Sporting Lissabon, waar hij pas in februari 2018 de overstap maakte naar het eerste elftal en scoorde in de topper tegen Porto.

“Op 31 juli werd hij een vrije speler en we kregen de kans om hem binnen te halen”, zei Lille-baas Marc Ingla aan de BBC. “Maar er waren nog andere, grote, clubs die Leao wilden. Hij koos voor ons voorstel en project, waarvoor we hem graag willen bedanken. Rafael heeft een indrukwekkende techniek en fysieke kwaliteiten die hem een van de meest attractieve en beloftevolle spelers in de wereld maken.”

Former Sporting Lisbon youth coach Tiago Fernandes on Lille's @RafaeLeao7: "At youth level, he was better than Cristiano Ronaldo." ??



“Portugese Mbappé”

De link met Sporting doet meteen denken aan dat andere Portugese toptalent, Cristiano Ronaldo. Maar volgens ex-jeugdtrainer Tiago Fernandes was Leao “beter” bij Sporting dan de superster die nu voor Juventus speelt. Al zijn er ook die Leao de “Portugese Mbappé” noemen, naar de Franse sterspeler van PSG dus.

“Hij is een aanval op zichzelf, sterk en snel, een goeie afwerker en nog altijd maar 19”, aldus Le Parisien-journalist Julien Laurens, die de vergelijking maakte. Maar Leao wil de vergelijking met Mbappé voorlopig niet horen.”Ik probeer er niet op te letten”, zei hij aan dezelfde Franse krant. “Mbappé is een bron van inspiratie voor mij, maar ik ben niet Mbappé. Ik heb mijn eigen verhaal en nog veel te bewijzen.”