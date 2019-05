Moord op Julie Van Espen leidt tot scan van Sportpaleisbuurt

Antwerpen / Merksem - Wat zijn de onveilige plekken in het gebied Dokske-Duvelshoek-Sportpaleis en Albertkanaal? Naar aanleiding van de moord op Julie Van Espen wil de stad een veiligheidsscan laten maken van de buurt.

Julie Van Espen werd vermoord toen ze met de fiets langs het Albertkanaal reed. Al snel kaartten buurtbewoners enkele onveilige plekken aan. Om die nu in kaart te brengen, laat het schepencollege een veiligheidsscan uitvoeren. Daarbij wordt naast de cijfers over onveiligheid ook gekeken naar de inrichting. Zijn er plekken die aan het zicht onttrokken zijn? Zijn de doorgangen onder de brug voldoende verlicht? Wie gebruikt de infrastructuur en waarvoor? Is betere verlichting de oplossing of moeten er camera’s komen?

“Het doel is om overlast structureel aan te pakken en de leefomgeving veiliger en aangenamer te maken”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Dit stadsdeel zal de volgende jaren drastisch van uitzicht veranderen door de lopende werken en de Oosterweelwerf. Samen met experts maken we daarom werk van de ruimtelijke veiligheid van de buurt.”

