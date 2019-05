Jongeren op schoolreis besmeuren bootje in Efteling (maar moeten dan alles zelf schoonmaken)

Bespuwd, besmeurd en vol rommel. Zo wilden enkele jongeren op schoolreis in de Efteling een bootje van de attractie Gondoletta achterlaten. Jammer genoeg voor hen had de security van het Nederlandse pretpark alles in de mot en stonden enkele medewerkers de jongens na afloop op te wachten. “Opruimen. Nu.”

“Op camerabeelden was te zien hoe de jongeren het bootje wild heen en weer schommelden, met de benen in het water gingen en rotzooi maakten”, aldus een woordvoerder van het park in Kaatsheuvel. “Dat willen we niet, dus we grepen meteen in.”

Onder het toeziend oog van de security moesten de jongeren het bootje weer volledig schoonmaken. “Chapeau Efteling”, zo reageert Leon van Turnhout op Twitter. Ook hij zag alles gebeuren. “Jongeren die in een bootje alles onder spugen en rommel maken. Opgewacht door de beveiliging. Ze mogen het bootje schoonmaken en nu moeten ze wachten op hun begeleider van school zodat ze linea recta het park uitgaan.”

Chapeu @efteling - jongeren die in een bootje alles onder spugen en rommel maken. Opgewacht door de beveiliging. Ze mogen het bootje schoonmaken en nu moeten ze wachten op hun begeleider van school zodat ze linea recta het park uit gaan. pic.twitter.com/yY1JYapdQF — Leon van Turnhout (@LvTurnhout) 23 mei 2019

Het is niet bekend uit welke regio of van welke school de jongens afkomstig zijn.