Toch niet zo eenzaam op de top: file op Mount Everest

Het was de voorbije week waanzinnig druk op de flanken van de Mount Everest. Een indrukwekkende foto die klimmer Nirmal Purja op Instagram postte, toont ruwweg 320 mensen die woensdag in de rij stonden op een onbeschutte kam naar de top. “Als het weer zou zijn omgeslagen, dan had het rampzalig kunnen aflopen”, stelt hij.