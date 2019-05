Menstruatiecup binnenkort ook in de supermarkt

Een duurzaam alternatief voor maandverband of de tampon? Dat is de menstruatiecup. Een siliconen cupje dat vrouwen tijdens hun regels kunnen inbrengen om zo het bloedverlies op te vangen.

Ze bestaan al vele jaren, maar zijn niet gemakkelijk te verkrijgen. Vroeger kon je ze enkel in gespecialiseerde winkels vinden. Maar doordat mensen meer met duurzaamheid bezig zijn en initiatieven zoals Mei Plasticvrij uit de grond schieten, gaan meer mensen op zoek naar alternatieven voor de tampon of het maandverband. Dus zagen webwinkels zoals Bol.com hun kans. Daar verkochten ze dit jaar dubbel zoveel menstruatiecups als vorig jaar. En nu willen ook de grote supermarkten op de kar springen. Bij Colruyt introduceren ze vanaf 1 juni tijdelijk de menstruatiecup. “We merken dat er grote vraag naar is bij onze klanten. Als het een succes blijkt, kunnen we kijken of het permanent in ons assortiment komt”, klinkt het bij Colruyt.