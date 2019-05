Mauricio Pochettino maakt een grapje, Real Madrid reageert scherp in officiële mededeling: “Volledig onjuist”

Bij Real Madrid lachen ze er niet mee, zoveel is duidelijk. Vraag dat maar aan Tottenham-trainer Mauricio Pochettino.

De Argentijn wordt tegenwoordig in verband gebracht met Juventus, maar zei tegen het Spaanse El Partidazo de Cope dat “Tottenham de beste ploeg ter wereld is” en dat hij wil blijven. De reden dat Pochettino dat interview gaf, komt omdat hij met de Spurs momenteel in Spanje vertoeft. Daar gaat op 1 juni de finale van de Champions League door in het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid.

Tottenham maakt net als Liverpool gebruik van onder andere trainingsvelden in de Spaanse hoofdstad. Ook Real Madrid stelt faciliteiten ter beschikking van de Engelsen. Pochettino zei daar onder andere over dat de Spurs slapen in een hotel dicht bij het trainingscomplex van de Koninklijke. Daarbij grapte hij: “Ik heb Florentino Perez nog gevraagd om op het complex te mogen slapen, maar hij zei dat die mogelijkheid er alleen was als ik coach van Real Madrid zou worden.”

Een kwinkslag van de Argentijn, die in het verleden gelinkt werd aan de Madrileense club. Maar met die uitspraak konden ze bij Real absoluut niet lachen. Er kwam zelfs een officieel statement.

“Volledig onjuist”

“Real Madrid is verrast door de woorden van Tottenham Hotspur-trainer Mauricio Pochettino over een vraag aan onze club om in aanloop naar de Champions League-finale op ons complex te verblijven”, klinkt het. “Real Madrid wil duidelijk maken dat dit volledig onjuist is en dat wij altijd onze volledige medewerking hebben verleend aan welke vraag dan ook in aanloop naar de finale. Bijvoorbeeld voor het gebruik van onze velden en kleedkamers.”

“Zo maakt Liverpool gebruik van onze faciliteiten op zaterdag 1 juni in de voormiddag en doet Tottenham Hotspur dat op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei. Voor overnachtingen maken de finalisten gebruik van accommodaties die door de UEFA worden verzorgd en beveiligd”, aldus Real.