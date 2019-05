Koen Persoons trekt naar amateurclub Knokke

Koen Persoons zet zijn voetbalcarrière verder bij Royal Knokke Football Club in de tweede amateurklasse. Dat bevestigde de 35-jarige middenvelder vrijdag in een bericht op Instagram.

“New chapter! Volgende 2 seizoenen kan u me vinden op alle beachbars langs de kustlijn in Knokke. Op sommige dagen ook te vinden in het Olivierstadion 3.0”, schrijft hij.

Knokke eindigde afgelopen seizoen als laatste in eerste amateurklasse maar stuntte wel in de beker door Standard met 1-2 uit te schakelen in de 1/16e finales. Daarna bleek Union te sterk.

Persoons voetbalde de voorbije twee jaar bij Oud-Heverlee Leuven in 1B. Daarvoor was hij jarenlang een vaste waarde in de hoogste klasse bij KV Mechelen (2007-2010) en Lokeren (tot 2017). Met die laatste club won Persoons de Belgische beker in 2012 en 2014.