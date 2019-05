Het verhaal van de week: studententeam plaatst zich voor Europa League, maar spelers zien niets van bonus (integendeel)

Heeft u ooit al gehoord van Cardiff Metropolitan University FC? De kans is bijzonder klein. Dat is namelijk een universiteitsteam dat uitkomt in de semiprofessionele Welshe eerste klasse. En volgend seizoen in de kwalificatierondes voor de… Europa League.

Eind juni moeten de studenten van Cardiff MET alweer aan de slag want dan gaan de kwalificaties voor de Europa League van start. Een ongeziene prestatie van jonge kerels die tijdens de week bezig zijn aan hun studies, masterproeven en examens.

Cardiff MET promoveerde in 2016 naar de Premier League in Wales en was sindsdien al twee keer dichtbij een Europese droom. Tot twee keer toe werd verloren in de play-offs, maar deze week was het raak. Cardiff MET versloeg Bala Town na strafschoppen en mag Europa in.

A university side in the Welsh Premier League, Cardiff MET FC have qualified for the Europa League.



All of their players are under-grad or post-grad students.



-@FotMob pic.twitter.com/FtLjzag8k1 — CareerModeStars (@CareerModeStars) 20 mei 2019

ANYONE FOR A EUROPEAN TOUR?? pic.twitter.com/pOfc26He2V — Cardiff Met Uni FC (@CardiffMetFC) 19 mei 2019

Onbetaald

Het prijzengeld voor het bereiken van die Europa League-kwalificaties bedraagt 219.000 euro. Daarvan zien de spelers echter niets. Ze moeten elk zelfs 150 pond (170 euro) betalen om überhaupt deel te mogen uitmaken van het voetbalteam van de Welshe universiteit.

“Vele mensen begrijpen niet dat spelers moeten betalen om te mogen voetballen”, aldus trainer Christian Edwards. “Niemand dwingt hen, ze kennen de regels. Ze weten wat het inhoudt om voor ons te spelen. Ze zien een meerwaarde in een duale carrière als atleet en student. We kunnen hen niet betalen maar we geven ze wel de kans om Europees voetbal te spelen.”

If you're not still skipping around singing this, you're doing it wrong! EUROPEAN TOUR ???? pic.twitter.com/vtAh1EIMfq — Cardiff Met Uni FC (@CardiffMetFC) 21 mei 2019

Hopen op Dendoncker

Cardiff MET komt uit in een voorronde met teams uit onder andere Luxemburg, Moldavië en Kosovo. Daarna wacht potentieel een clash met het Schotse Rangers, het Roemeense Steaua Boekarest, het Zweedse Malmö of het Noorse Molde. Al hopen ze in Wales stiekem al op een clash tegen Wolverhampton (de Premier League-club van Leander Dendocnker) in de tweede voorronde, waar ook een Belgische club uitkomt.

“De winnende penaltygoal van Elliott Evans werd al meer dan een miljoen keer bekeken”, aldus Edwards. “Dat zorgt voor heel wat erkenning. Ik kreeg al mails uit Tsjechië en het Verre Oosten, en zag krantenkoppen in Duitsland, Spanje en Frankrijk. Dit is zo mooi.”

Ook de vrouwenploeg van Cardiff MET doet het trouwens uitstekend. Het won de Welshe treble en mag volgend seizoen meedingen naar een plek in de Champions League.