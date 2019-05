In de Nederlandse Eredivisie speelde Cyriel Dessers vrijdagavond met FC Utrecht 1-1 gelijk tegen Vitesse in een barrageduel om Europees voetbal. Dessers werd na 81 minuten gewisseld. Dinsdag treffen beide teams elkaar voor een beslissend duel in Arnhem. De winnaar verdient een plaats in de tweede voorronde van de Europa League.