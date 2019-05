Beweging bij Genk: overleg met Storck, alternatief geïdentificeerd, mogelijk versterking op komst

Bernd Storck ligt in poleposition om over te nemen in de Luminus Arena na het vertrek van Philippe Clement. Foto: Photo News

Philippe Clement tekende voor drie jaar bij Club Brugge. Ai Genk, wat nu? Snel een opvolger aanstellen, natuurlijk. De Duitser Bernd Storck (56) ligt nog altijd in poleposition. Hij zit dit weekend samen met de kampioen.

Ook al zat het eraan te komen, uiteraard werd er bij Racing Genk gisteren getreurd. De Limburgers moeten straks zonder hun kampioenencoach Philippe Clement de Champions League in. Maar het moet gezegd: ze reageerden erg sereen en begripvol op zijn vertrek, zeker Peter Croonen. “Ik ben ontgoocheld, maar de beslissing die Clement nam, is vanuit zijn standpunt logisch”, zei de voorzitter.

Geen rancune

“Hij koos voor het in zijn ogen meest zekere traject. Club Brugge is immers jaar na jaar titelkandidaat. Hij zal ook daar kampioen willen worden en via die weg een doorbraak naar het buitenland forceren.” Technisch directeur Dimitri de Condé voegde er nog aan toe: “We kunnen nog samen eentje gaan drinken, dat is essentieel. Ik ben trots op wat we samen hebben gerealiseerd.”

Foto: BELGA

Van rancune was bij de beleidsmakers dus geen sprake, maar ze moeten nu wel vol aan de bak. Er moet zo snel mogelijk een opvolger staan. Dat is vooral de taak van De Condé. “We hebben al met vier kandidaat-trainers gesproken, maar die lijst kan nog langer worden”, zegt hij. “De deadline is 24 juni, wanneer onze voorbereiding start, maar het spreekt voor zich dat we sneller klaar willen zijn. Ik zou het toejuichen als we tegen eind volgende week de nieuwe trainer kunnen voorstellen. Hij moet matchen met onze karakters, niet bang zijn, zich kunnen vinden in het DNA van Genk, in de smaak vallen bij de fans en zich ook bescheiden opstellen.”

Duidelijk is dat Bernd Storck in poleposition ligt, zoals we eerder al schreven. De 56-jarige Duitser heeft de nodige ervaring, als assistent bij onder meer Dortmund, Hertha Berlijn en Wolfsburg en als bondscoach van Hongarije, kent intussen de Belgische competitie, predikt offensief voetbal en hamert op een ijzeren discipline. En heel mooi meegenomen: hij is vrij, nadat hij net afscheid heeft genomen van Moeskroen.

Dit weekend zit Storck opnieuw samen met Genk. Hij zou zelf alvast heel graag in de Luminus Arena aan de slag gaan, mee aan een nieuwe ploeg helpen bouwen en zichzelf bewijzen op het kampioenenbal.

Wel heeft hij nog één belangrijke concurrent en dat is volgens onze informatie niet Ivan Leko, naar wie wel geïnformeerd werd, maar Charleroi-coach Felice Mazzu. De 53-jarige Henegouwer, die zich klaar voelt voor een stap hogerop, strijdt zondag op het veld van Antwerp wel nog voor een Europees ticket. Genk zal hem tot dan met rust laten.

Foto: Photo News

Bongonda wil naar Genk

Intussen moet Genk natuurlijk ook anticiperen op het vertrek van (minstens) Berge, Trossard en Samatta, maar daar is het volop mee bezig. Het dossier Theo Bongonda staat alvast bovenaan de agenda. De 23-jarige winger praatte ook met Club Brugge, maar wil ondanks het vertrek van Clement nog altijd naar Genk, met wie hij persoonlijk rond is. Het is wachten op een akkoord tussen de clubs.

Zulte Waregem wil nog altijd meer dan 6 miljoen voor Bongonda, maar een uitleenbeurt van een Genk-speler kan ook helpen de kloof tussen vraagprijs en bod te overbruggen. De naam van Dante Vanzeir lag al op tafel en voor Essevee is ook Benson Manuel interessant. Maar als Storck – het voorbije seizoen zijn coach bij Moeskroen – straks bij Genk tekent, wil Benson gewoon bij Genk blijven.