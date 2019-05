Club Brugge sluit Philippe Clement na twee jaar weer in de armen. Zijn eerste opdracht? In de Champions League geraken

Nadat ze twee jaar lang met een ander succesvol waren, zijn Club Brugge en Philippe Clement weer samen. De kam­pioenencoach van Genk tekent voor drie jaar in Brugge. Eerste opdracht: net als zijn ex-ploeg in de Champions League geraken. Tweede opdracht: kampioen worden. De derde: de jeugd een kans geven.

Tot gisterochtend. Zo lang twijfelde Philippe Clement over een verlengd verblijf bij Genk of een nieuw avontuur bij Club Brugge. Althans officieel. Want hoewel het in zijn omgeving klonk dat de Antwerpenaar “nog geen keuze gemaakt had tussen de twee ploegen van zijn hart”, was al veel langer duidelijk dat de lotsbestemming van de 45-jarige trainer in Brugge lag. Anders zou hij al langer aan zijn omgeving en Genk duidelijk hebben gemaakt dat hij in Limburg zou blijven. Anders zou hij woensdag niet drie uur op de koffie zijn geweest bij voorzitter Bart Verhaeghe. Anders zou hij niet nodeloos alles en iedereen aan het lijntje hebben gehouden. In Genk hadden ze al begrepen dat hun succestrainer zou vertrekken en knoopten ze contacten aan met kandidaat-opvolgers.

“In Genk heb ik prijzen gepakt als speler en als trainer”, lichtte Clement zijn keuze toe. “Bij Club slaagde ik daar ook in als speler en assistent-coach. Nu is het tijd om de kroon op het werk te zetten door ook bij Club prijzen te pakken als hoofdcoach.”

De terugkeer van Philippe Clement stond allang in de steigers. Twee jaar om precies te zijn, op het moment dat Club afscheid nam van Michel Preud’homme en ook Philippe Clement als assistent liet vertrekken.

Clement had in het laatste seizoen onder MPH indruk gemaakt als assistent en het gros van de veldtrainingen voor zijn rekening genomen. Hij had een groot aandeel in de tweede plaats waarop blauw-zwart dat jaar beslag legde en hoopte stilletjes op een kans als hoofdtrainer. Dat Club Brugge niet meteen een assistent zonder ervaring wilde promoveren tot hoofdcoach, daar kon hij begrip voor opbrengen. Hij koos voor Waasland-Beveren. Het was de keuze voor de nog jongere Leko – toen 39 – die moeilijk viel.

“Hij was een supergoeie assistent, maar had nul ervaring als hoofdtrainer”, zei algemeen directeur Vincent Mannaert deze week in onze krant over Clement. “Om dan in dezelfde club, dan nog een topclub waar de lat heel hoog ligt, door te groeien tot hoofdtrainer, was naar ons aanvoelen toen niet de juiste keuze. Als hoofdtrainer moet je verantwoording afleggen aan het bestuur, aan de kleedkamer… Jij maakt de keuzes, jij bepaalt het. Dat is een ervaring die je niet hebt als assistent.”

Emotioneel intelligent

Club dacht evenwel verder en speelde het emotioneel intelligent. Mannaert informeerde Clement eerst persoonlijk hoe ze bij Leko waren terechtgekomen, nog voor officieel werd bekendgemaakt dat de Kroaat was aangesteld. De Antwerpenaar kreeg bovendien wijn cadeau, uit erkentelijkheid voor zijn geleverde werk. Daarom kwam er ook nooit een slecht woord van Clement over Club over zijn lippen. Beide partijen beseften dat ze nog iets voor elkaar konden betekenen. “We wisten wel dat hij er ging komen”, aldus Mannaert. “Er zijn er maar weinig in het Belgische voetbal die zo’n logische loopbaanopbouw hebben gekend. Beloftencoach, assistent bij een topclub, trainer van een kleinere ploeg, trainer van een subtopper… Dat is het mooie aan zijn carrière.”

Nadat ze beiden succes hadden met een ander – Club kampioen met Leko, Clement succesvol met Waasland-Beveren en Genk – zijn ze nu weer samen. De verwachtingen zijn langs beide kanten torenhoog. Club neemt geen afscheid van een kampioenentrainer om voor minder dan de eerste plaats te gaan. Omgekeerd laat Clement geen kampioenenploeg in de steek om voor de tweede plek te spelen.

De eerste opdracht van Clement wordt het doorspartelen van de Champions League-kwalificaties. Het zou mooi zijn als hij net als zijn ex-club Genk kan aantreden in de groepsfase van de belangrijkste Europese beker. De tweede opdracht is kampioen worden. De derde is de ontwikkeling van jonge talenten. Dat was één van de belangrijkste punten waarvoor Leko een onvoldoende kreeg. Club heeft een historische achterstand op Genk, Standard en Anderlecht als het op de doorstroming van de jeugd aankomt. De ingebruikname van het nieuwe oefencomplex in Westkapelle creëert een momentum dat niet gemist mag worden. “We hebben behoefte aan iemand die extra aandacht heeft voor de U21 en U18, want die gaan straks ook bij ons trainen in het nieuwe oefencentrum”, zei Mannaert over de nieuwe trainer. “Hij moet meedenken en er energie insteken. Club is nooit een opleidingsclub geweest. Die stap willen we zetten. Winnen én nog gerichter ontwikkelen.”

Johan Van Rumst, Clements assistent bij Waasland-Beveren en Genk, maakt mee de overstap. Over de toekomst van andere assistenten – Gert Verheyen, Timmy Simons… – was gisteren nog geen duidelijkheid. Woensdag geven Clement en Club Brugge meer uitleg.