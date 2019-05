Standard haalt in één klap twee nieuwkomers in huis, waarvan opnieuw eentje van Moeskroen

Met Selim Amallah plukte Standard al een sterkhouder weg bij Moeskroen en met Mergim Vojvoda (24) ruilt nu een tweede speler Le Canonnier in voor Sclessin. De rechtsback tekende voor vier jaar, alvorens door te reizen naar de nationale ploeg van Kosovo.

Vojvoda keert terug naar bekend terrein. De Belgische Kosovaar doorliep zijn opleiding bij Standard, dat hem na uitleenbeurten aan STVV en Carl Zeiss Jena in 2016 verkocht aan Moeskroen. Daar groeide hij uit tot een vaste waarde. Mogelijk komt er nog een derde Moeskroen-speler over, de Rouches hebben ook doelman Jean Butez in het vizier.

Ook Dario Guzman komt naar Standard, al moet zijn transfer nog bevestigd worden. Guzman (19) is een winger uit El Salvador, waar hij bij Pasaquina speelde.